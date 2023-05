Auf Erfolg programmiert: Zwei HBG-​Teams lösen Ticket für Robotik-​Bundesfinale

Foto: HBG

In der Gmünder Wissenswerkstatt Eule hat ein Vorentscheid der World Robot Olympiad stattgefunden. An den Start gingen auch neun Mannschaften der Robotik-​AG des Hans-​Baldung-​Gymnasiums Schwäbisch Gmünd. Zwei dieser Teams gelang es, sich Plätze im Deutschlandfinale Mitte Juni in Freiburg zu sichern.

Sonntag, 28. Mai 2023

Benjamin Richter

1 Minute 5 Sekunden Lesedauer



Nach der Anmeldung ging es für alle Teams zuerst darum, die mitgebrachten Einzelteile in 120 Minuten zu dem von ihnen vorab entworfenen Roboter zusammenzubauen. Alles musste genau passen, damit am Ende die vorher programmierten Fahrten funktionieren.

Hilfe von außen war nicht erlaubt, weshalb Trainerin Christin Landeck und Constantin Schulligen (Co-​Coach, K2) nicht einmal in die Nähe der Teams durften. Nach Ablauf der Zeit musste jeder Roboter auf seinem vorgesehenen Platz stehen und durfte bis zum ersten Durchlauf nicht mehr berührt werden.

Um 11.11 Uhr begann die erste von vier Wettkampfrunden. Jedes Team hatte zwei Minuten Zeit zu zeigen, welche Aufgaben ihr Roboter lösen kann, und mit gelösten Aufgaben so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Insgesamt startete ein Team des HBG in der Alterskategorie Senior, ein weiteres in der Kategorie Junior und sieben in der Kategorie Elementary.





Welche Platzierungen die einzelnen Teams des HBG erreichten und welche Schülerinnen und Schüler das Gmünder Gymnasium im Juni in Freiburg vertreten, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung vom 27. Mai. Die gesamte Ausgabe ist auch im iKiosk erhältlich.



Mit neun Mannschaften nahm das Hans-​Baldung-​Gymnasium vor Kurzem an der World Robot Olympiad in der Wissenswerkstatt Eule in Schwäbisch Gmünd teil. Das Ziel der Mitglieder der Robotik-​AG war klar: Sie wollten sich für das Deutschlandfinale in Freiburg am 16. und 17. Juni qualifizieren.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



301 Aufrufe

260 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen