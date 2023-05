„Berliner Meile“ wächst: Boule-​Bahn in Bettringen-​Nordwest eröffnet

Foto: zi

Auf der Wunsch– und Ideenliste des Bettringer Bürgervereins stand sie schon lange. Gemeinsam packten die Stadt Schwäbisch Gmünd und die Arbeitsgruppe „Nordwest AttAktiv“ des Bürgervereins in den vergangenen Monaten an und schufen eine neue Boule-​Bahn im Berliner Weg. Bei einem Turnier für jung und alt flogen am Samstagnachmittag die ersten Kugeln.

Sonntag, 28. Mai 2023

Benjamin Richter

38 Sekunden Lesedauer



Mitte vergangenen Jahres waren im Bettringer Ortschaftsrat die Planungen für die Sportanlage präsentiert worden. Die Bauarbeiten gingen Anfang 2023 los. Mit der Boule-​Bahn wurde eine Sitzgruppe errichtet, auf der die Spieler Gelegenheit zum Verschnaufen und zu einem Schwätzchen bekommen.

Die Zustimmung des Ortschaftsrates Bettringen und eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt Gmünd seien dem Bürgerverein sehr wichtig gewesen, betont Wolfgang Schiek, der die Federführung vonseiten der Gruppe „Nordwest AttAktiv“ innehatte. Und fügt hinzu: „Auf dieser Basis können wir sicherlich noch viele Ideen rund um die Berliner Meile anstoßen und realisieren.“





