Gmünd trauert um Wohnungsbau-​Pionier Fritz Kiefer

Foto: privat

Fritz Kiefer ist im Alter von 97 Jahren verstorben. Der langjährige Chef der Vereinigten Gmünder Wohnungsbaugesellschaft (VGW) hat in schwierigsten Zeiten für viele Menschen ein neues Domizil geschaffen.

Sonntag, 28. Mai 2023

Benjamin Richter

1 Minute 24 Sekunden Lesedauer



Fritz Kiefer gilt als der Grandseigneur für den bezahlbaren Wohnungsbau in Schwäbisch Gmünd. Ein Thema, das in den letzten Jahren erneut in den Fokus gerückt ist.

Die kommunale Vereinigte Gmünder Wohnungsbaugesellschaft (kurz VGW) kann auf eine rund 100-​jährige Firmengeschichte zurückblicken. 30 Jahre davon wurden von Geschäftsführer Fritz Kiefer geprägt.

Als Fritz Kiefer 1960 den Chefposten bei der VGW antrat, herrschte in Gmünd immer noch infolge des Zweiten Weltkriegs und des Zuzugs von Vertriebenen aus den früheren deutschen Ostgebieten, Ausgebombten aus Großstädten und Flüchtlingen aus der DDR eine große Wohnungsnot.

Die Stadt war vor Zerstörungen im Krieg verschont geblieben, deshalb hatte sie eine besonders starke Zuteilung von Menschen zu bewältigen, die Heimat verloren hatten. Um ein Drittel war die Zahl der Bürgerinnen und Bürger der Stauferstadt innerhalb kürzester Zeit angewachsen.

Das wirkte sich auf dem Wohnungsmarkt bis weit in die 1960er Jahre aus. Obwohl die Wirtschaftswunderepoche eingesetzt hatte, kam der Wohnungsbau dem Bedarf nicht hinterher. Ein Wohnungsamt der Stadtverwaltung hatte die undankbare Aufgabe, neugeschaffenen Wohnraum nach Dringlichkeit und Größe der Familie zuzuteilen.

Fritz Kiefer leitete zahlreiche große und auch kleinere Bauprojekte ein. Wie Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster anlässlich der Verabschiedung des VGW-​Chefs nach 30 (!) Dienstjahren im April 1990 hervorhob, sei es Kiefers Verdienst, eine gute und sozial verträgliche Mischung an Reihenhaus-​Eigenheimen und günstigen Mietwohnungen geschaffen zu haben, so neben Gmünd auch in den Stadtteilen Wetzgau und Bettringen.

Unter Fritz Kiefers Regie wurde auch die Fusion mit der Gablonzer Wohnungsbaugesellschaft besiegelt, was maßgeblich zur Bündelung der Kräfte für die Beseitigung der Wohnungsnot beitrug.

Fritz Kiefer war der VGW-​Geschäftsführer mit der bisher längsten Amtszeit. Er arbeitete als kommunaler Wohnungsbau-​Unternehmer mit vier Oberbürgermeistern, mithin Aufsichtsratsvorsitzenden zusammen, was von Kontinuität und Vertrauen zeugt.

Fritz Kiefer wurde im engsten Familien– und Bekanntenkreis zu Grabe getragen. Er hinterlässt eine große Familie mit drei Kindern, sechs Enkeln und einem Urenkel.





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



146 Aufrufe

338 Wörter

28 Minuten Online



Beitrag teilen