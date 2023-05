Gschwend braucht neuen Bedarfsplan für die Feuerwehr

Archivfoto: zi

Der Gschwender Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung für die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans ausgesprochen. Es handelt sich um eine notwendige Bedarfsanalyse, denn der aktuelle Plan datiert aus dem Jahr 2014.

Sonntag, 28. Mai 2023

Benjamin Richter

Inzwischen sind in der Gemeinde neue Baugebiete hinzugekommen. Auch das Feuerwehrmagazin der Abteilung Gschwend in der Gaildorfer Straße entspricht nicht mehr den Anforderungen. Ebenso muss die Fahrzeugausstattung auf den Prüfstand. Aufgrund der großen Gemeindefläche gibt es zwei weitere Abteilungen.Die Altersberger Wehr ist mit Fahrzeug im Gerätehaus in Horlachen stationiert, auch die Frickenhofer Wehr verfügt über ein Gerätehaus mit Feuerwehrfahrzeug. Alle Einrichtungen bedürfen einer Ertüchtigung, auch im Hinblick auf Umkleide– und Sanitärbereiche für die weiblichen Mitglieder der Feuerwehr.Eine gute Jugendfeuerwehr und Altersabteilung gehören zur Gschwender Wehr, außerdem stehen rund 70 Aktive für den Notfall und als Stützpunktfeuerwehr bereit. Im Zentrum der Entscheidung des Gemeinderats stehen der Neubau eines Feuerwehrmagazins in Gschwend und die Bewertung der Fahrzeuge, zwecks Neuanschaffung.

