Wahnsinn in Regensburg: Heidenheim siegt in der Verlängerung und steigt auf

Archivfoto picture alliance/​dpa/​Stefan Puchner

Dem Herzschlagfinale vom Samstag in der Fußball-​Bundesliga setzt die 2. Liga am Sonntag noch eins drauf. Der 1. FC Heidenheim liegt in Regensburg bereits mit 0:2 zurück. Der Anschlusstreffer ist ein Eigentor von Jahn, das 2:2 und 3:2 für Heidenheim fällt in der Nachspielzeit. Beste (90. + 3 per Elfmeter) und Kleindienst (90. + 9) machen den Wahnsinn perfekt. Die Heidenheimer sind damit sogar Meister der 2. Liga, weil der bisherige Spitzenreiter Darmstadt mit 0:4 in Fürth untergeht.

Sonntag, 28. Mai 2023

Thomas Ringhofer

54 Sekunden Lesedauer



Der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt schien es beim Jahn so zu ergehen, wie Borussia Dortmund am Samstag gegen Mainz. Wie Dortmund lag auch Heidenheim mit 0:2 hinten und der Konkurrent um den zweiten Platz, der Hamburger SV führte und gewann mit 1:0 in Sandhausen. Nach Ende der regulären Spielzeit in Regensburg lagen die Gastgeber noch mit 2:1 in Führung. Heidenheim zu diesem Zeitpunkt damit nur Dritter und Gegner des VfB Stuttgart in der Relegation.







Regensburg war am Ende stehen K.o., verabschiedet sich aber trotz Niederlage erhobenen Hauptes aus der 2. Liga, während Heidenheim erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga aufsteigt. Darmstadt steigt als Vizemeister ebenfalls direkt auf. Für den HSV geht es nun in der Relegation gegen den VfB.





Warum sich Heidenheim so schwer tat, und wie es dieses Wunder schaffte, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



195 Aufrufe

219 Wörter

28 Minuten Online



Beitrag teilen