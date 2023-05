Waldstetter Brücke bald wieder gesperrt

Archivfoto: fleisa

Am Freitag, 2. Juni, wird die Waldstetter Brücke in Schwäbisch Gmünd wegen Fugenvergussarbeiten an und auf der Brücke für den Verkehr gesperrt.

Sonntag, 28. Mai 2023

Benjamin Richter

22 Sekunden Lesedauer



Die Maßnahme hängt laut Rathaus noch mit der Sanierung der Brücke zusammen. Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet.

Die wichtige Verkehrsverbindung war erst vor kurzem wieder für den Verkehr freigegeben worden. Davor war sie wegen Sanierungsarbeiten ungefähr 400 Tage gesperrt gewesen. Die Arbeiten hatten sich als aufwendiger herausgestellt, als angenommen. Außerdem verzögerten archäologische Funde die Arbeiten.





