Fußball: Waldstetten kassiert dritte Niederlage in Folge

Foto: Zimmermann

Der TSGV Waldstetten hat in der Fußball-​Landesliga am Pfingstwochenende seine bereits dritte Niederlage in Serie kassiert. Gegen den TV Echterdingen ist die Mannschaft von Bernd Maier am Ende mit 0:1 unterlegen. Der Treffer fiel erst in der 90. Minute per Strafstoß.

Montag, 29. Mai 2023

Thomas Ringhofer

57 Sekunden Lesedauer



Kämpferisch hat der TSGV Waldstetten gegen die robuste Gangart der Gäste durchaus dagegengehalten, was aber beim Offensivspiel abging. Insgesamt aber gab es wenige Torraumszenen in der ersten Halbzeit. Einen Distanzschuss der Echterdinger hielt Waldstettens Schlussmann Max Helmli sicher (23. Minute). Dann aber wurde es kurz vor der Pause vogelwild. Der Ball flog durch den Fünfmeterraum der Gastgeber, der TV Echterdingen hat gleich dreimal die Chance auf die Führung, doch mit vereinten Kräften vereitelte die TSGV-​Abwehr den Einschlag leidenschaftlich und mit einer gehörigen Portion Glück (45.). Von den Waldstettern war in der Offensive nur in Form von Freistößen durch Lukas Hartmann etwas zu sehen. Beide Versuche aber waren harmlos.









Wie die letzten gut 20 Minuten verliefen, lesen Sie im Spielbericht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



In der zweiten Halbzeit dann war die Maier-​Elf deutlich besser im Spiel, wenngleich in den Anfangsminuten erneut die Torraumszenen ausblieben. Dann aber erkämpfte sich der TSGV den Ball, Serkan Özgür schließlich fasste sich ein Herz, doch sein Versuch aus zentraler Position verfehlte das Gehäuse knapp (63.). Kurz darauf probierte es Hartmann nach einer Eckball-​Variante mit einem strammen Schuss, doch Echterdingens Schlussmann parierte (68.).

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



181 Aufrufe

231 Wörter

52 Minuten Online



Beitrag teilen