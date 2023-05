Gmünd: Sperrung der Katharinenstraße steht bevor

Foto: tv

Im Bereich der fem-​Baustelle wird die Katharinenstraße in Schwäbisch Gmünd am Donnerstag, 1. Juni, für den Verkehr voll gesperrt.

Montag, 29. Mai 2023

Benjamin Richter

21 Sekunden Lesedauer



Bislang war an dieser Stelle mit einer halbseitigen Sperrung gearbeitet worden. Wie die Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd weiter mitteilt, gelte die Sperrung am Donnerstag für den Zeitraum von 6 bis 18 Uhr. Der Grund dafür, dass nun beide Fahrspuren gesperrt werden, sind den Angaben zufolge Kranarbeiten am Neubau des Forschungsinstituts Edelmetalle und Metallchemie fem.







Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



321 Aufrufe

87 Wörter

57 Minuten Online



Beitrag teilen