Traubenkirsche als „Zukunftsbaum“ für Göggingen

Foto: bri

Am Samstag war Göggingen an der Reihe, ein Festle zu 50 Jahren Ostalbkreis auszurichten. Trotz Ferienbeginn, Mittagshitze und Fußball zog es zahlreiche Gögginger an den Götzenbachsee. Landrat Dr. Joachim Bläse hatte einen Baum dabei, Bürgermeister Danny Kuhl stellte neue Wanderwege vor.

Montag, 29. Mai 2023

Benjamin Richter

Die drei Wanderrouten sind auf einer neuen Infotafel mit Landkarte eingezeichnet, die am Parkplatz oberhalb des Stausees ihren Bestimmungsort gefunden hat.

Sowohl die in einer halben Stunde machbare Götzenbachseerunde als auch die knapp fünf Kilometer lange Leinzeller Runde und noch etwa einen Kilometer längere Büttenbuchrunde seien mit Kinderwagen oder Fahrrad begeh– und befahrbar, sagte Bürgermeister Danny Kuhl.

Bei der Konzeption der Tafel und dem Erstellen und Anbringen der Beschilderung entlang der Wege halfen ihm zufolge der Ingenieur Harald Wahl sowie Linda Joos, die Werbetechnikfirma KH-​Media und der Bauhof der Gemeinde Göggingen tatkräftig mit. Mancher Besucher schoss spontan ein Foto der Tafel per Handy – was auch schräg gegenüber, beim Irrgarten, eine gute Idee war.

Landrat Dr. Joachim Bläse würdigte bei seinem Besuch am Mittag den Gemeinschaftsgeist und die Kreativität der Menschen aus dem Ort. „Göggingen ist eine Gemeinde, die immer nach vorne strebt, dafür Verbindungen eingeht und Ideen einbringt“, sagte er.





