50 Jahre Ostalbkreis: Ostalb-​Sommer startet am 6. Mai in Bartholomä

Mit einer Veranstaltung am 6. Mai gehen die Jubiläumsfeierlichkeiten „50 Jahre Ostalbkreis“ los. In Bartholomä findet am 6. Mai der Auftakt zum Ostalb-​Sommer statt. Am 7. Mai geht es gleich weiter mit einer Veranstaltung in Schechingen.

Mittwoch, 03. Mai 2023

Gerold Bauer

Am Samstag, 6. Mai , findet der Auftakt für den Ostalb-​Sommer um 11 Uhr im Amalienhof statt. An verschiedenen Plätzen im Ort gibt es den ganzen Tag über vom Frühstück bis in den späten Nachmittag hinein ein großes Programm mit Bewirtung. Am Sonntag, 7. Mai, heißt es dann „Schechingen entdecken“ mit einer Rallye quer durch die Gemeinde. Ab 10 Uhr werden an zehn verschiedenen Stationen verschiedene Speisen und Getränke angeboten. Start ist am Rathaus.





Mehr über diese beiden Veranstaltungen lesen Sie am 3. Mai in der Rems-​Zeitung. Und alle Veranstaltungen zu „50 Jahre Ostalbkreis“ und zum „Ostalb-​Sommer“ werden darüber hinaus unter www​.ostal​bkreis​.de präsentiert.







