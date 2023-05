Bei VfB und Bayern ausgebildet: Caliskan wechselt zu Normannia Gmünd

Foto: Jani Pless

Der Innenverteidiger Melih Caliskan wechselt im Sommer vom SC Geislingen zum 1. FC Normannia Gmünd. Der 20-​Jährige kickte in der Jugend unter anderem für den VfB Stuttgart, die Stuttgarter Kickers und Bayern München. Für die Gmünder ist es zur neuen Saison der erste fixe externe Neuzugang. In Schwäbisch Gmünd, sagt Caliskan, habe er eine gute Perspektive gefunden.

Mittwoch, 03. Mai 2023

Benjamin Richter

1 Minute 6 Sekunden Lesedauer



Während es auf dem Rasen der Verbandsliga für den 1. FC Normannia Gmünd in die entscheidende Phase geht, mitten im Kampf um die Vizemeisterschaft, die zur Aufstiegsrelegation berechtigen würde, wird auch abseits des Platzes hart gearbeitet.

So kann Stephan Fichter, Sportlicher Leiter der Normannia, den ersten externen Neuzugang im Schwerzer begrüßen. Der 20-​jährige Melih Caliskan wechselt vom SC Geislingen in den Schwerzer.

Der beidfüßige, 1,81 Meter große Göppinger fühlt sich in der Innenverteidigung am wohlsten. Caliskan genoss eine ausgezeichnete fußballerische Ausbildung. Von der U 9 bis zur U 14 kickte er für den VfB Stuttgart, in der U 15 dann schnürte er die Kickstiefel für den FC Bayern München.

Für zwei weitere Jahre wechselte er in die Türkei und kickte dort für die Jugendteams des Zweitligisten Altinordu Izmir. Im Jahr 2019 kehrte er zurück nach Deutschland und schloss sich der U 19 der Stuttgarter Kickers an.

Von dort aus ging es dann im Aktivenbereich ins Eybacher Tal zum SC Geislingen, bei dem er in den vergangenen beiden Saisons gespielt hat. Hier stieg er unter anderem von der Landes– in die Verbandsliga auf.





Was Fichter, Normannia-​Trainer Blaskic und Caliskan selbst zu der Verpflichtung sagen, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



171 Aufrufe

265 Wörter

39 Minuten Online



Beitrag teilen