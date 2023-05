„Geldabholer“ in Spraitbach-​Hinterlintal: Wer wurde von Betrügern geschädigt?

Offenbar wurde erneut in der Region gezielt versucht, ältere Frauen durch Trickbetrug um ihre Ersparnisse zu bringen. Ein Fall hat sich offenbar in Hinterlintal abgespielt. Die Kripo fragt aus diesem Anlass die Bevölkerung: Wer wurde aktuell von „falschen Polizeibeamten“ geschädigt?

Mittwoch, 03. Mai 2023

Gerold Bauer

1 Minute 12 Sekunden Lesedauer



Einen etwas kuriosen Fall versucht die Kriminalpolizei zu klären. Am Mittwoch, 19. April. fuhren – so der geschilderte Stand der Ermittlungen – drei junge Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren gegen 14 Uhr in einem Pkw mit HN-​Kennzeichen nach Spraitbach-​Hinterlintal zu einer Gaststätte. Im Bereich des Lokal setzte sich einer der drei Insassen einen Mund-​Nasen-​Schutz auf und stieg aus dem Fahrzeug aus. Er begab sich dann zu Fuß an eine bislang unbekannte Örtlichkeit. Etwa 10 bis 15 Minuten später kehrte der 16-​Jährige mit einem Umschlag, in dem sich vermutlich Geldscheine sowie ein Notizzettel mit der Aufschrift „100 000“ befand, zum Fahrzeug zurück.Dann fuhr das Trio nach Waiblingen. Auf der Fahrt wurde im Fahrzeug darüber gesprochen, dass „alte Omas abgezockt worden seien“. Im Bereich der Fronackerstraße wurde der besagte Umschlag von einer bislang unbekannten männlichen Person abgeholt.Derzeit geht die Kripo Waiblingen davon aus, dass der 16-​Jährige in Spraitbach als sogenannter „Geldabholer“ in der bekannten Masche der falschen Polizeibeamten eingesetzt war und von einer bislang unbekannten Person einen hohen Bargeldbetrag übernommen hat. Der „Geldabholer“ ist etwa 1,75 Meter groß und hat braune nackenlange, zurückgekämmte Haare. Bekleidet war er mit einer Bluejeans und einer dunklen Jacke. (ppa)

