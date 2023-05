Nach 17 Siegen in Serie: Zweite des TSB Gmünd steigt auf

Foto: Nico Schoch

Mit einer 36:21 (15:10)-Machtdemonstration gegen den TV Brenz schreibt der TSB Gmünd II Geschichte. Erstmals steigt das Perspektivteam der „Jets“ in die Handball-​Landesliga auf – nachdem man mit einer imposanten Siegesserie das Feld in der Bezirksliga von hinten aufrollte.

Mittwoch, 03. Mai 2023

Benjamin Richter

51 Sekunden Lesedauer



Nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch beim Feiern waren die TSB-​Talente einfach nicht aufzuhalten. Andreas „Rudi“ Rascher bekam das am eigenen Leib zu spüren. In einem unachtsamen Moment wurde der sichtlich erschrockene Meistertrainer mit einer Ladung kühlem Bier überschüttet – und nahm es mit Humor.

„Es ist unglaublich, einfach der pure Wahnsinn“, suchte er die richtigen Worte für die sportliche Sensation. Treffend hatten es die Eltern seiner Spieler auf einem Plakat in der Großsporthalle ausgedrückt. „Der Wahnsinn hat einen Namen: TSB II“, stand dort zu lesen.

Vom direkten Durchmarsch aus der Bezirksklasse in die Landesliga hatten die Gmünder zwar schon vor Saisonbeginn insgeheim geträumt. Nach zwei Last-​Minute-​Niederlagen in den ersten fünf Partien allerdings schien der Zug in Richtung Meisterschaft bereits abgefahren zu sein. Dann aber setzte der Bezirksliga-​Neuling zu einer imposanten Serie an.





Welche beeindruckende Spielzeit hinter dem TSB-​Perspektivteam liegt und wie die letzte Partie der Saison ablief, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung vom 3. Mai. Auch digital ist die vollständige Ausgabe erhältlich, im iKiosk.



