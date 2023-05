Alfdorf-​Kapf: Familie von Kapff enthüllt Infotafel zur Ortsgeschichte

Foto: Zimmermann

Die alte württembergische Familie von Kapff, die ihren Namen von dem Alfdorfer Ortsteil Kapf ableitet, organisiert alle vier Jahre an Pfingsten einen Familientag. Dieses Jahr war es wieder so weit: Ungefähr 40 Familienmitglieder reisten aus den USA, Spanien, Österreich und verschiedenen Teilen Deutschlands an, um bei der dreitägigen Zusammenkunft dabei zu sein.

Dienstag, 30. Mai 2023

Benjamin Richter

In dem Weiler, der ihren Namen trägt, enthüllten die von Kapffs im Beisein von Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz eine Geschichtstafel, die an das „Schlössle“ von Kapf erinnert.

Das strategisch günstig zwischen Gaildorf und Gmünd gelegene Gebäude, das in Teilen aus dem 13. Jahrhundert stammte, war 1956 wegen Baufälligkeit abgerissen worden. Gestanden hatte es auf der Höhe des Kapfhofwegs 10.

Bevor sich ihre Wege trennten, unternahmen die von Kapffs noch einen Ausflug zu den Grabstätten der Staufer im Kloster Lorch.





