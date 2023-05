Franka Zanek verlässt Schwäbisch Gmünd

Foto: Regionalverband Ostwürttemberg

Die Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd verliert die Leiterin des Amts für nachhaltige Entwicklung, Franka Zanek. Sie wird neue Verbandsdirektor in beim Regionalverband Ostwürttemberg . D i e 45 - jährige tritt die Nachfolge von Verbandsdirektor Thomas Eble an, der zum 3 1. Juli in den

Ruhestand geht.

Dienstag, 30. Mai 2023

Jürgen Widmer

4 Minuten Lesedauer



Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ostwürttemberg hat in ihrer Sitzung am 26. Mai im Großen Sitzungssaal des Landratsamt e s Ostalbkreis Franka Zanek zur Verbandsdirektor in gewählt. Zanek hat sich damit gegen zwei Gegenkandidaten durchgesetzt, die sich ebenfalls in der Verbandsversammlung vorgestellt hatten.



Der Verbandsvorsitzende Gerhard Kieninger gratulierte Zanek zum Wahlsieg. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Suche nach der Nachfolge begonnen. „Keine leichte Auf g abe “ , betont Verbandsvorsitzender Kieninger .







Hintergründe zum Wechsel von Franka Zanek lesen sie in der Mittwochsausgabe der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



582 Aufrufe

1039 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen