Jugendfeuerwehr Bettringen feiert zehnjähriges Bestehen

Mit einer Jubiläumsfeier im Feuerwehrhaus in Bettringen markierten die jungen und die erfahreneren Kameradinnen und Kameraden den ersten zweistelligen „Geburtstag“ der Jugendwehr. Es gab reichliche Glückwünsche von Ortsvorsteher Tickert und der Stadtwehr – sowie ein feuerwehrtypisches Mittagessen.

Dienstag, 30. Mai 2023

Benjamin Richter

„Eine Erfolgsgeschichte, die vor zehn Jahren begann“, so begrüßte Abteilungskommandant Bernhard Wörner die Gäste im Feuerwehrhaus Bettringen, die zur Feier des zehnjährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr gekommen waren.

Jugendwart Natalie Grimminger berichtete, was in den zehn Jahren alles geleistet wurde. Bei der Gründung am 12. Januar 2013 startete mit acht Jugendlichen und sechs Betreuerinnen und Betreuern die Jugendarbeit in der Abteilung Bettringen.

Über die bisherigen zehn Jahre waren knapp 50 Jugendliche Teil der Bettringer Jugendfeuerwehr. Zehn von ihnen, darunter sechs Gründungsmitglieder, sind heute Teil der Aktiven Wehr in Bettringen.

Aktuell lernen 20 Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahren von zehn engagierten und kreativen Ausbilderinnen und Ausbildern, welche Aufgaben es bei der Feuerwehr gibt und was bei welcher Situation im Einsatzfall zu tun ist.





