Kirche St. Sebastian in Schechingen erhält Fördergeld vom Land

Foto: pm

Die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi MdL, überreichte am 25. Mai im Stuttgarter Landtag symbolische Schecks an elf Denkmaleigentümer aus Baden-​Württemberg. Darunter ist auch die Kirche St. Sebastian in Schechingen.

Dienstag, 30. Mai 2023

Sarah Fleischer

In ihrer Rede dankte Ministerin Razavi den Anwesenden stellvertretend für die vielen Eigentümerinnen und Eigentümern von Kulturdenkmalen im ganzen Land. Insgesamt stellte das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen für die erste Tranche rund 6,1 Millionen Euro zur Förderung des Erhalts und zur Sanierung von 52 Kulturdenkmalen bereit.









Das Land unterstützt die Eigentümer bei der Sanierung ihrer Kulturdenkmale jeweils mit einer Förderung im Rahmen der ersten Tranche des Denkmalförderprogramms 2023.

