Schwörhaus Bigband: Benefizkonzert für Faenza

Foto: hat

Die Gmünder Schwörhaus-​Bigband musizierte am Samstagabend zugunsten der in der Hochwasserkatastrophe geschädigten Musikschulen in der norditalienischen Partnerstadt. Die Zuhörer erlebten ruhige und fetzige Stücke auf Trompete, Posaune und Saxophon.

Dienstag, 30. Mai 2023

Sarah Fleischer

48 Sekunden Lesedauer







Mehr über die Benefiz-​Aktion und die aktuelle Lage in Faenza erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Für die Schwörhaus-​Bigband unter der Leitung von Stefan Spielmannleitner war es einfach selbstverständlich, ein Benefizkonzert für die von schweren Hochwassern geschädigte Partnerstadt Faenza zu veranstalten, dessen Erlös mithelfen soll, die Musik in Faenza wieder auferstehen zu lassen. So kam es zu einem Konzert quer durch alle Genres des Bigband-​Sounds, das unter dem Eindruck der Bilder, die anfänglich parallel zur Musik liefen, und der erschütternden Schilderungen auf jeden Fall eines ganz klar in den Raum stellte: Egal was passiert, die Musik wird immer da sein, und sie kann und wird auch in Faenza wieder erklingen. Sie tut es, nach den Schilderungen aus der Stadt, auch schon wieder in den Straßen und auf den Plätzen. So konnte man fast den Eindruck gewinnen, dass der satte Sound, mit dem die Bigband den Abend eröffnete, gegen die Bilder anspielen wollte, zu denen er erklang.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



207 Aufrufe

193 Wörter

59 Minuten Online



Beitrag teilen