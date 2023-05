Kaffee ohne bitteren Beigeschmack aus Lorch

Foto: Rainbow-​Coffee

Ein Start-​Up aus Lorch will Kaffeegenuss den bitteren Beigeschmack für die produzierenden Bauern und die Umwelt nehmen. Deshalb setzen sie auf direkte Handelsbeziehungen und höhere Preise für die Kaffeebauern in Äthiopien. Dabei haben sie den Endkunden, den Einzelhandel und die Gastronomie im Blick. Das „Café Bührs“ am Marktplatz bietet den Kaffee bereits an.

Mittwoch, 31. Mai 2023

Jürgen Widmer

49 Sekunden Lesedauer



Als er während seiner Bachelor-​Arbeit in Äthiopien war, wurde Szabady mit diesen bitteren Begleiterscheinungen konfrontiert. Hinnehmen wollte er sie so nicht. Also tüftelte er an Lösungen.





Welche Lösungen er gefunden hat und wo es den Kaffee zu kaufen gibt, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Vielleicht muss man besonders stur oder besonders idealistisch sein, oder einfach die Probleme analysieren und dann statt zu jammern zur Lösung beitragen. Aber am besten ist wahrscheinlich eine Kombination aus den drei Dingen. Deshalb sind Christian Szabady und seine drei Kollegen jetzt im Nebenerwerb Kaffeeröster.Sein eigentlicher Broterwerb ist sein Ingenieurbüro für Umwelttechnik in Lorch-​Weitmars, aber es gibt auch ein Herzensprojekt: Rainbow-​Coffee. Denn Kaffeegenuss kann nicht nur bei billigen Sorten oder falscher Röstung gewaltig auf den Magen schlagen. Abgeholzte Regenwälder, ausgelaugte Böden und ein hoher Wasserverbrauch sind, neben den teils unwürdigen Bedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter, einige der Schattenseiten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



263 Aufrufe

199 Wörter

53 Minuten Online



Beitrag teilen