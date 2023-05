Neues Klima, neue Zecken: Vortrag in Iggingen

Foto: Thorben Wengert /​pix​e​lio​.de

Zecken – wenn es wieder wärmer wird, erwachen sie aus ihrer Winterpause und suchen nach Nahrung. Bei ihrem Stich können sie gefährliche Krankheiten übertragen, die in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben. Ein Vortrag in Iggingen zeigt auf, wie man sich schützen kann — und was zu tun ist, wenn die Zecke schon gestochen hat.

Mittwoch, 31. Mai 2023

Benjamin Richter

39 Sekunden Lesedauer



Durch die Klimaerwärmung wandern neue Zeckenarten nach Mitteleuropa ein, wie zum Beispiel die Hyalomma-​Zecke. Dr. Reinhard Barth erläutert in seinem Vortrag die Lebensweise der Zecken und wie man sich vor ihnen schützen kann, welche Krankheiten sie übertragen und was zu tun ist, wenn die Zecke schon gestochen hat.

Auch neu eingewanderte Zeckenarten werden benannt und die von ihnen ausgehenden möglichen Gefahren aufgezeigt. Der Vortrag ist kostenfrei und findet statt am Freitag, 2. Juni, um 19 Uhr im Obsthäusle des Obst– und Gartenbauvereins Iggingen bei Iggingen-​Schönhardt. Auch Nichtmitglieder sind willkommen.





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



221 Aufrufe

156 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen