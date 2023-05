Schachfreunde Spraitbach im Viertelfinale

Foto: Schachfreunde Spraitbach

In der Deutschen Schach-​Online-​Liga sind die Schachfreunde Spraitbach auch in diesem Jahr wieder vertreten. Und das mit Erfolg. Allen drei Teams aus Spraitbach ist der Sieg in ihrer jeweiligen Vorrundengruppe geglückt. Am 12. Juni beginnt die Runde der letzten Acht.

Mittwoch, 31. Mai 2023

Alex Vogt

Das Turnier des Deutschen Schachbundes lockt in diesem Jahr bei der dritten Auflage etwa 150 Teams aus ganz Deutschland an. Bei den Schachfreunden Spraitbach ist dieses Turnier sehr beliebt, da man es bequem daheim oder an einem anderen Ort spielen kann. Besonders aufregend finden die Spraitbacher die Abwechslung: Gegnerinnen und Gegner zum Beispiel aus München, Berlin oder Hamburg – das hebt das Turnier vom Liga-​Alltag ab.







