Schwimmverein Gmünd: Empfang für Elf-​Medaillen-​Team

Foto: bri

Das neunköpfige Team, das von den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften drei Gold-​, drei Silber– und fünf Bronzemedaillen mitbrachte, ist vom Schwimmverein Gmünd mit einem Empfang geehrt worden. Zur Sprache kam dabei auch das Thema Hallenbad-​Zukunft.

Mittwoch, 31. Mai 2023

Benjamin Richter

52 Sekunden Lesedauer



Drei Bronzemedaillen hatte das Team des Schwimmvereins Gmünd bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften erstritten, als er die Einladungen für den Empfang im Hallenbad versendet habe, blickte der Vereinsvorsitzende Roland Wendel zurück. Das war am Mittwochabend, 24. Mai.

Eine Woche später, am letzten Maiabend, war es so weit und die erfolgreichen Schwimmerinnen und Schwimmer sowie ihre Unterstützer und Gratulanten trafen sich im Foyer des Hallenbads. Zu feiern gab es dann deutlich mehr als zunächst gedacht: Denn bis Sonntag hatten die Athletinnen und Athleten des SVG in Berlin drei Gold-​, drei Silber– und fünf Bronzemedaillen eingefahren.

Zu diesem „Medaillenregen“ gratulierte den neun Schwimmerinnen und Schwimmern, die Schwäbisch Gmünd in der Bundeshauptstadt repräsentiert hatten, nach Wendel als Zweiter der Gmünder Sportbürgermeister Christian Baron. „Die Zeit dieser Mannschaft wird als goldenes Kapitel des SVG in die Geschichte eingehen“, zeigte er sich überzeugt.





Welches wichtige Trainingsmittel den Gmünder Schwimmern im derzeitigen Hallenbad fehlt und für welchen Zweck der SVG am Abend spontan zum „Crowdfunding“ anregte, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die gesamte Ausgabe auch online im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



252 Aufrufe

209 Wörter

34 Minuten Online



Beitrag teilen