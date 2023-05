Spurensuche in der Steinzeit mit Archäologe Rudolf Walter

Rudolf Walter, Archäologe und Museumspädagoge, unternahm mit Schülerinnen und Schülern der 3. und 4. Klassen einen Ausflug in die Vergangenheit – genauer gesagt, in die Steinzeit.

Mittwoch, 31. Mai 2023

Sarah Fleischer

Was die Schülerinnen und Schüler noch alle gezeigt bekamen, lesen Sie am Donnerstag in der Rems Zeitung.



Bei dem an der Universität Tübingen arbeitenden Archäologen und Museumspädagogen Rudolf Walter dreht sich alles um die Altsteinzeitlichen Jäger und Sammler. Bevor die Menschen sesshaft waren zogen sie übers Land und jagten, etwa Mammuts. Ein Zahn hatte Walter als Anschauungsobjekt dabei, der von den staunenden Kindern begutachtet wurde.

