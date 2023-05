Experten: Cannabis-​Nutzung dürfte steigen

Sucht– und Drogenexperten verweisen auf Studien in Kanada, Uruguay und in amerikanischen Bundesstaaten, wo die Pflanze bereits legalisiert wurde. Dort habe sich auch die Zahl der Verkehrsunfälle nach der Cannabis-​Legalisierung jeweils leicht erhöht.

Donnerstag, 04. Mai 2023

Benjamin Richter

Sucht– und Drogenexperten rechnen mit einer Zunahme der Cannabis-​Nutzung im Zuge der geplanten Legalisierung und warnen vor einer langfristigen Zunahme des Konsums bei Jugendlichen.

Ein entsprechendes Papier des Instituts für interdisziplinäre Sucht– und Drogenforschung in Hamburg wurde am Dienstag von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) an die Regierungsfraktionen im Bundestag und die anderen Ministerien verschickt.

In dem Gutachten wird auf Erfahrungen in Kanada, Uruguay oder einigen US-​Staaten verwiesen, wo Cannabis bereits legalisiert wurde. Es sei zu erwarten, dass der Konsum nach einer etwaigen Legalisierung auch in Deutschland weiter zunehme, heißt es darin.





