Oscar-​Glanz in Gschwend: Gerd Nefzer sorgt für Filmstürme und –explosionen

Foto: wp

Spezialeffektekünstler Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall gewann 2018 für „Blade Runner 2049“ seinen ersten und für „Dune“ im Jahr 2022 seinen zweiten „Oscar“. Der bodenständige Film-​Experte war zu Gast in der Gschwender Gemeindehalle für einen Benefiz-​Vortrag.

Donnerstag, 04. Mai 2023

Benjamin Richter

Beziehungen sind bekanntlich das halbe Leben; und der aus Gschwend stammende Hans Maile – Vorsitzender des Unimog-​Clubs Ostalb – kennt Gerd Nefzer seit einigen gemeinsamen Ausfahrten und regte eine Benefizveranstaltung für verschiedene Gschwender Einrichtungen an.

Der zweifache Oscar – Preisträger ist trotz seines Ruhmes ein grundsolider und sympathischer Schwabe ohne Starallüren geblieben und ließ sich nicht lange bitten.

Die Veranstaltung zog Publikum aus nah und fern an, was Bürgermeister Christoph Hald zu einem einführenden „Werbeblock“ für seine Gemeinde nutzte, bevor er das Mikrofon an den prominenten Gast weiterreichte. „Ich lebe vom Bumsen und Knallen!“

Mit diesem ebenso amüsanten wie lapidaren Satz erklärte Gerd Nefzer seine Tätigkeit beim Film und leitete die Aufmerksamkeit des Publikums auf die große Leinwand, auf der Ausschnitte aus großen internationalen Filmproduktionen liefen, deren Spezialeffekte wie Explosionen, Feuerstürme, Wind, Sandstürme, Wellen und vieles mehr von Nefzer und seinem Team bildgewaltig in Szene gesetzt wurden.





