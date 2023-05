Schießtalsee endlich wieder ein Badesee: Eröffnungsparty am 13. Mai

Wie in alten Zeiten können Familien in dieser Saison in die Fluten des Schießtalsees eintauchen. Nachdem der Schlamm ausgebaggert und die Wasserqualität verbessert wurde, lädt zudem ein echter Sandstrand zum sommerlichen Entspannen ein.

Donnerstag, 04. Mai 2023

Gerold Bauer

20 Jahre lang war das Baden im See nicht mehr möglich gewesen, denn die Wasserqualität machte den zweibeinigen Wasserratten einen Strich durch die Rechnung. Erst nach umfangreichen Investitionen ist es nun wieder möglich, betonten Vertreter der Stadtverwaltung und die für den Bäderbetrieb zuständigen Stadtwerke.





Dass der Schießtalsee nun wieder ein Badegewässer ist wird am Samstag, 13. Mai, ab 11 Uhr im „Bud Spencer Bad“ mit einem Unterhaltungsprogramm gefeiert. Wer möchte, darf an diesem Tag auch schon im See baden. Der Natursee sorgt künftig mit Kiesstrand, Wassersteg, Schwimminsel, Pflanzen und einer großen Liegewiese für ein schönes Freizeiterlebnis für die ganze Familie. Am Sonntag, 14. Mai, eröffnet dann offiziell das „Bud Spencer Bad“ inklusive des wiedereröffneten Schießtalsees zur diesjährigen Badesaison.







Ausführlich beschreibt die Rems-​Zeitung am Donnerstag, 4. Mai, was sich am See verändert hat. Infos zu den Öffnungszeiten und Preisen gibt es hier!

