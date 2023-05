Start in den Gmünder Sommer am Muttertag

sv

Auftakt am Muttertag im Remspark: Bis zum 3. Oktober bietet der Gmünder Sommer ein Programm aus Comedy, Musik und Open-​Air-​Kino. Fünfknopfturm-​Saison startet ebenfalls am Muttertag. Der Vorverkauf für die Veranstaltungen beginnt.

Donnerstag, 04. Mai 2023

Jürgen Widmer

36 Sekunden Lesedauer



Um 14 Uhr eröffnet Gundi Mertens, stellvertretende Vorsitzende des Staufersaga-​Vereins, die Fünfknopfturm-​Saison mit einem historischen Programm des Staufersaga-​Vereins.







Was der Gmünder Sommer alles bietet, steht am Freitag in der Remszeitung.



Traditionell an Muttertag eröffnet der Gmünder Sommer mit einem abwechslungsreichen Auftaktprogramm die Open-​Air Saison im Remspark. Am Sonntag, 14. Mai, lädt Oberbürgermeister Richard Arnold um 10 Uhr alle Bürgerinnen und Bürger zur Remspark-​Bühne ein zum ökumenischen Gottesdienst.Im Anschluss, circa um 11 Uhr, geht es musikalisch weiter mit dem Muttertagskonzert des Stadtverbands Musik und Gesang, im Foyer des Congress-​Centrums Stadtgarten. Ramona Kunz-​Glass, Vorsitzende des Stadtverbandes Musik und Gesang, führt durch das Programm und will Lust auf die Gmünder Sommer Saison machen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



145 Aufrufe

146 Wörter

21 Minuten Online



Beitrag teilen