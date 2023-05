Südstadt Gmünd: Diskussion um Fahrradstraße

Visualisierung: Stadtverwaltung

Die Fahrradstraße in der Klarenbergstraße kommt in diesem Sommer. Bewohnerparkplätze soll es nach Willen der Stadtverwaltung in der Südstadt nicht geben. Das waren am Dienstag die Kernpunkte des Stadteilforums Süd im DRK-​Zentrum.

Die beiden Themen stießen bei den Südstädtlern auf so großes Interesse, dass die 70 aufgestellten Stühle im DRK-​Zentrum nicht ausreichten. Obwohl weitere gebracht wurden, mussten dennoch über zwanzig Personen stehen. Die Stimmung war aufgrund der unterschiedlichen Interessen angespannt. Die Stadtverwaltung war mit neun Personen auf dem Podium stark vertreten. Der Erste Bürgermeister Christian Baron begrüßte zu Beginn die Stadtteilkoordinatorin der Südstadt Dr. Birgit Klein. Sie hat ihr Amt vor einem halben Jahr übernommen.

