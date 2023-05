„Wasser mit Geschmack“: Elektro-​Klänge für das Jahr 4013

„Utopie“ lautet das Motto des diesjährigen „Wasser mit Geschmack“-Festivals in Heubach. Das Festival findet diesen Sommer, am 26. August, zum neunten Mal statt. Erneut wird die Stellung in Heubach zum Mekka für Fans der elektronischen Musik.

Ende des vergangenen Jahres hatten die Festivalmacher bereits das Motto „Utopie“ für die diesjährige Auflage ausgegeben. In den beiden vergangenen Wochen folgte die Veröffentlichung des Line-​ups.

„Besucherinnen und Besucher können sich auf einen elektronisch hochkarätig besetzten Tag in der Zukunft freuen“, versprechen die Veranstalter. Auch der Verkauf von Tickets in den Vorverkaufsstellen ist inzwischen gestartet.

Mit Marek Hemmann und Oliver Schories werden unter der Stellung in diesem Jahr zwei echte Institutionen der elektronischen Musik in Deutschland erwartet.

Mit mehreren Hunderttausend monatlichen Hörern auf Spotify und Streams in Millionenhöhe prägen die aus Gera und Bremen stammenden Headliner der Melodic-​Stage die Elektro-​Szene mit ihrem klanglichen Feingefühl schon seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Internationaler wird es auf der Techno-​Stage. Die aus Mexiko stammende Yoan Rodriguez alias Lokier, der schottische DJ und Produzent Franck sowie der aus Wien stammende Künstler DLV sind allesamt feste Größen der weltweiten Techno-​Szene und haben in den vergangenen Jahren beeindruckende Karrieren durchlaufen.

Ergänzt wird das Line-​up von zahlreichen weiteren bekannten regionalen und überregionalen Künstlerinnen, deren Namen unter wmgfes​ti​val​.de zu finden sind.





