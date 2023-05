1. FC Heidenheim gegen Magdeburg: Relegation in Reichweite

Foto: picture alliance /​Eibner-​Pressefoto | Eibner-​Pressefoto /​Eckehard Schulz

Für den 1. FC Heidenheim bietet sich beim Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Magdeburg die frühzeitige Möglichkeit, den dritten Platz und damit die Relegation zur Ersten Bundesliga dingfest zu machen. Zehn Punkte beträgt der Vorsprung auf den Viertplatzierten SC Paderborn.

Freitag, 05. Mai 2023

Benjamin Richter

2 Minuten 25 Sekunden Lesedauer



Es ist aber nur ein netter Nebeneffekt, denn der FCH hat als Zweiter vier Zähler Vorsprung auf den Dritten, den Hamburger SV. Das Ziel heißt also, die Relegation in diesem Jahr im Idealfall vermeiden, indem man als Zweiter direkt aufsteigt.

Mit diesen ganzen Rechnereien kann Heidenheims Trainer Frank Schmidt ohnehin nichts anfangen. „In dieser ganzen Woche ging es einzig und allein um den sonntäglichen Gegner, und der heißt Magdeburg.“

Die Zeichen stehen gut für den FCH, der nicht nur diesen Vorsprung vor dem HSV hat, der auch noch das beste Torverhältnis aller Mannschaften aufweist – so sind es fast schon fünf Punkte Vorsprung, wenn man so will.

Die Tabelle ist aber nicht die einzige Statistik, die den FCH ganz vorne sieht. Tim Kleindienst führt mit aktuell 23 Treffern die Torschützenliste der 2. Liga an, Kevin Müller weist den Spitzenwert von 13 Zu-​Null-​Spielen auf, dazu ist man nach wie vor das laufstärkste Team der Liga, hat rund 100 Kilometer mehr abgespult als der FC St. Pauli, der in diesem Ranking auf dem zweiten Platz folgt.

„Es gibt schon einige Statistiken in dieser Saison, in der wir die Benchmark setzen. Am Ende einer Saison ist das kein Zufall mehr, sondern zeigt, dass wir zu Recht dort oben stehen. Dahin haben wir uns entwickelt“, haben die weiteren Statistiken durchaus einen Wert für Heidenheims Trainer.

Der Funke scheint nun endlich auch auf die Fans übergesprungen zu sein. In Fürth zuletzt waren über 2000 Heidenheimer mit von der Partie. Gegen Magdeburg (und auch im Heimspiel gegen Sandhausen) wird die Voith-​Arena ausverkauft sein.

„Wir haben uns dahin entwickelt, dass ein jeder daran glaubt, dass am Ende der Saison etwas Großes herauskommen kann. So war das für mich die absolut angemessene Unterstützung, die sich die Mannschaft verdient hat“, ist der Fanaufschwung natürlich nicht am Heidenheimer Übungsleiter vorbeigegangen.

Aber Schmidt möchte die Sinne geschärft wissen, wollte auch nicht auf die kommenden Spiele blicken, die noch ausstehen. „Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir jetzt gegen Magdeburg spielen und da gilt die volle Konzentration auf diese Aufgabe. Wir planen gar nichts, sondern beschäftigen uns mit dem Sportlichen und hier mit der nächsten Aufgabe, die heißt Magdeburg“, wiederholt Schmidt.

Fast schon flehend wandte er sich an die Journalisten, die bei der Spieltagskonferenz teilgenommen hatten, nicht zu viel drumherum zu schreiben. „Das ist uninteressant und hilft niemandem.“

Und dass es diese Aufgabe in sich haben wird, das weiß auch der letzte Fußballfan, spätestens nach dem 3:2-Sieg der Magdeburger in der vergangenen Woche gegen den Hamburger SV.

„Magdeburg hat sich nicht nur von den Ergebnissen her in der Rückrunde verbessert, sondern auch in der Art und Weise, vor allem defensiv. Der FCM spielt mittlerweile auch ein gutes Angriffspressing“, sagt Schmidt. Dazu sei der kommende Gegner sehr flexibel, dabei dennoch sehr strukturiert. Man befinde sich gerade in einem „Flow“, so nennt es Schmidt selbst.

Dieser soll das Team nun auch noch in den verbleibenden Partien begleiten, um das von vielen vielleicht als unmöglich bezeichnete möglich zu machen. Der 1. FC Magdeburg ist auf diesem Weg ein weiterer Schritt.





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

2020 war man am letzten Spieltag trotz eigener Niederlage noch auf den dritten Rang gerutscht beziehungsweise geblieben. Das stellt sich in diesem Jahr nun gänzlich anders dar.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



66 Aufrufe

581 Wörter

16 Minuten Online



Beitrag teilen