Fröhliches Gleichstellungsfest auf dem Gmünder Marktplatz

Fotos: fg

Zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben am Vormittag auf dem Gmünder Marktplatz ein fröhliches Fest anlässlich des Gleichstellungstags gefeiert. Der 5. Mai ist der Tag, an dem in Europa die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen eingefordert wird.

Freitag, 05. Mai 2023

Franz Graser

53 Sekunden Lesedauer



Am Beginn des Festes stand ein fröhlicher Tanz zur Melodie des Gleichstellungs-​Songs „So, wie ich bin“ von Steffi Kutil. Danach begrüßten der Erste Bürgermeister Christian Baron und der Aktivist für Menschen mit Behinderungen, Johnny Thomas, die Anwesenden. Bürgermeister Baron rief die Anwesenden auf dem Marktplatz dazu auf, die Gemeinschaft mit allen Menschen zu feiern.







Danach begann die Kunst-​Aktion „Mal doch mal mit“: Bereits im Vorfeld hatten Kinder unter Anleitung von Stanislaus Müller-​Härlin, Kunstdozent an der Gmünder PH, Bilder von Menschen in allen Lebenslagen gemalt. Diese galt es nun auszuschneiden und an die Schaufenster von 13 Geschäften am Marktplatz und in der Kornhausstraße zu kleben, deren Inhaber sich dazu bereiterklärt hatten. Über 100 Kinder und Jugendliche wirkten an der Aktion mit.





Darüber hinaus wurden die Mitwirkenden auf Kosten der Stadt zu einem Eis eingeladen. Borschtsch und Fingerfood des deutsch-​ukrainischen Vereins „Jednannja“ sowie Kuchen, die Kinder der Schule St. Josef verkauften, stillten den gröbsten Hunger der teilnehmenden Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Der richtige Beat dazu kam von der integrativen Band „Staubstumm“.







