Gmünd: Nuss-​Ausstellung endet mit Führung

Foto: Museum im Prediger

Im Besucherbuch zur aktuellen Ausstellung mit Karl Ulrich Nuss in der Galerie im Prediger in Schwäbisch Gmünd heißt es knapp und sehr poetisch: „Nuss ist ein Genuss“. Am Sonntag, 7. Mai, ist Schluss mit dem Genuss. Zum Abschluss gibt es noch eine Führung.

Freitag, 05. Mai 2023

Benjamin Richter

41 Sekunden Lesedauer



Karl Ulrich Nuss, geboren 1943 in Stuttgart, gehört zu den profiliertesten Vertretern der figürlich arbeitenden Bildhauer in Deutschland.





Was den Künstler mit Schwäbisch Gmünd verbindet, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 5. Mai. Die komplette Ausgabe ist auch digital im iKiosk erhältlich.



Für dieses Empfinden sorgt die Werkschau „ZOOunLOGISCH“, die ungefähr 30 Skulpturen des bekannten Bildhauers zeigt. Im Mittelpunkt stehen Mischwesen: Ein Thema, zu dem der Künstler in den letzten Jahren eine fantasievolle Figurenwelt geschaffen hat.Zum Figurenpersonal gehören ein „Büffelmann“ und ein „Giraffer“ ebenso wie eine „Gansfrau“ und eine „Schlechse“. Am Sonntag, 7. Mai, allerdings endet die Ausstellung; zum Abschluss gibt es um 15 Uhr noch einmal eine Führung. Thomas Raschke stellt den Künstler und seine Arbeiten vor.

