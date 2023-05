TSB Gmünd kann bei TV Plochingen befreit aufspielen

Drei Spieltage vor Saisonende in der Handball-​Oberliga muss der TSB Gmünd auswärts beim TV Plochingen am Samstag (20 Uhr /​Schafhausäckerhalle) ohne seinen Stammtorwart Daniel Mühleisen auskommen.

Freitag, 05. Mai 2023

Benjamin Richter

Ein Funken Euphorie ist immer noch zu spüren. Auch wenn der TSB Gmünd nach dem erfolgreichen Tanz in den Mai – zum dritten Oberliga-​Sieg in Folge kam die Bezirksliga-​Meisterschaft des Perspektivteams hinzu – sofort wieder in den Arbeitsmodus umschaltete.

„Wir arbeiten mit voller Konzentration weiter“, fiebert Michael Stettner den verbleibenden drei Saisonspielen entgegen. Ob die „Jets“ ihre gute Runde dann auf dem aktuellen neunten Platz beenden werden, ist für den Trainer zunächst nebensächlich.

„Das Wichtigste war, dass wir unser Saisonziel Klassenerhalt vorzeitig erreicht haben. Nun steht die Weiterentwicklung der Mannschaft an erster Stelle.“

Allerdings kann Stettner nicht verhehlen, dass sich die Stimmung für den Endspurt wieder ins Positive gedreht hat. „Natürlich gehen wir mit einer viel breiteren Brust und mehr Spaß ins Training als davor, als uns die Erfolgserlebnisse und oftmals auch das Quäntchen Glück gefehlt haben.“

Der Durchhänger mit nur einem Sieg aus zehn Spielen in Februar und März ist überwunden. Zuletzt gab es drei Siege in Folge – wobei diese gegen die bereits abgestiegenen TuS Altenheim (33:30), TuS Steißlingen (40:28) und TSV Wolfschlugen (31:27) auch fest eingeplant waren.





Warum Plochingen wohl mit kräftig Wut im Bauch antreten wird und wie es um die personelle Besetzung beim TSB bestellt ist, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung vom 5. Mai. Erhältlich ist die vollständige Ausgabe auch online im iKiosk.

