TV Wetzgau: Gelingt in Singen der Traumstart?

Der TV Schwäbisch Gmünd-​Wetzgau hat den dritten Sieg in Folge in der Kunstturnen-​Bundesliga fest im Visier und reist am Samstag mit breiter Brust nach Singen. Zugleich lässt sich Trainer Paul Schneider den jüngsten Sieg des kommenden Gegners gegen Pfuhl eine Warnung sein.

Mit zwei sicheren Siegen gegen die TG Saar und den SC Cottbus ist der TV Wetzgau hervorragend in die neue Bundesliga-​Saison der Kunstturner gestartet. Gefeiert vom eigenen Publikum, hat das Team von Trainer Paul Schneider eine mächtig breite Brust aufgebaut.

Am morgigen Samstag soll nun der Traumstart in die Runde perfekt gemacht werden: Mit einem Erfolg in Singen könnte der TVW die Spitzenposition untermauern und darüber hinaus mit lupenreiner weißer Weste in die Sommerpause gehen.

Für den Coach ist die Devise klar: „Wir haben natürlich registriert, dass Singen einen vielleicht etwas überraschenden Erfolg gegen Pfuhl feiern konnte. Das soll uns eine Warnung sein“, sagt Schneider.

Doch ihm ist auch klar, dass es nichts bringen würde, die Favoritenrolle seiner Mannschaft zu verneinen: „Wir wissen um die eigene Stärke. Wenn wir wie gegen den SC Cottbus auf hohem Niveau und vor allem fehlerfrei turnen, dann sollten wir auch am Samstag gewinnen.“





