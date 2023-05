Bartholomä stellt Charles Krönung in den Schatten

jtw

In London mag ein König gekrönt worden sein, aber in Bartholomä herrsche Kaiserwetter, wie Landrat Joachim Bläse schmunzelnd bemerkt hat. Er durfte sich zusammen mit unzähligen Besucherinnen und Besuchern üpber ein gelungens Auftaktprogramm für „50 Jahre Ostalbkreis“ freuen.

Samstag, 06. Mai 2023

Jürgen Widmer

„Bartholomä hat die Latte für die anderen Gmeeinden sehr hoch gelgt“, fügte Bläse noch an. Und in der Tat, Bartholomä mit etwas über 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern gehört zu den kleineren Kommunen, aber auch zu den umtriebigsten.

Dies zeigte auch das abwechslungsreiche Programm, das Bartholomä auf die Beine gestellt hatte und das wiederum viele Menschen erst auf die Beine und dann an die reich gedeckten Tische brachte. Für den Auftakt bot der Amalienhof ein reichhaltiges Programm, danach ging es weiter zum Grundstück der Gartenfreunde und schließlich zu Schule und Rathaus.



Was Bartholomä seinen Besuchern bot und wie es am Sonntag in Schechingen weiterging, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.







