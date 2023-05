Beilage „Wochenende“: Kirschbäume schenken der Stadt ein buntes Kleid

Foto: Ursula Dubisar

Wie ein rosafarbenes Blütendach spannen sich die Äste der Kirschbäume über die Straße am Gmünder Canisiushaus. Schon bald kann die Blütenpracht vorbei sein. Um so wichtiger ist es, an diesem Maiwochenende die schönen Momente in vollen Zügen zu genießen. Die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung bietet auf jeden Fall interessanten Lesestoff.

Samstag, 06. Mai 2023

Franz Graser

Im Porträt stellen wir einen Mann vor, der aus der internationalen Rockszene nicht wegzudenken ist: Siggi Schwarz, der Gitarren-​Maniac, der auf der Ostalb großgeworden ist und sich als Musiker, Produzent und Konzertveranstalter einen Namen gemacht hat. In dem heute 65-​Jährigen schlägt immer noch das Herz eines Elfjährigen, hat unser Reporter bemerkt.





Von der internationalen Bühne geht es in unserem Schauort an den Rand des Ostalbkreises. Das Dorf Nardenheim, heute ein Teilort von Gschwend, ist auf den ersten Blick ein stiller Bauernort. Doch das Dorf blickt auf eine stolze Geschichte zurück. Seine Bauern waren Teil der sagenumwobenen „Siebzehner“, eines Bundes, der im Mittelalter weitgehend selbstständig war und auch selbst Recht sprechen und vollziehen durfte.







Darüber hinaus finden Sie Interessantes und Wissenswertes, viele Nachrichten aus dem Vereinsleben und wie immer jede Menge anregenden Rätselspaß.





