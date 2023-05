„Turni Tobe Halle“ am Samstag für alle Kinder offen

Foto: Astavi

Mit 40 Stationen, symbolisiert durch 40 Tiere, ist die Großsporthalle in der Katharinenstraße in Schwäbisch Gmünd zum zweiten Mal zur „Turni Tobe Halle“ geworden. Nachdem sie zwei Tage lang exklusiv für die Gmünder Kita-​Kinder geöffnet war, können am Samstag alle interessierten Kinder in Begleitung ihrer Eltern die Halle besuchen und nach Herzenslust toben.

Samstag, 06. Mai 2023

Benjamin Richter

Eine Voranmeldung sei nicht erforderlich, um zwischen 10 und 16.30 Uhr in der Bewegungslandschaft zu spielen und zu toben, kündigt Tanja Conrad, Turnwartin Kinder beim Turngau Ostwürttemberg, an. Lediglich ihre Eltern und geeignete Sportkleidung müssten die Kinder im Alter zwischen drei und neun Jahren mitbringen.

Bei der zweiten Auflage der „Turni Tobe Halle“, mit der der Turngau, der TV Herlikofen und die Stadt Schwäbisch Gmünd erneut Kinder in Bewegung bringen möchten, erstreckt sich das Programm erstmals über drei Tage.

Der Samstag ist neu im Angebot – und steht auch im Zeichen der Vereine, von denen sich elf bereits mit mehr als 200 Kindern vorangemeldet hätten, wie Conrad beziffert. „Das ist für das erste Jahr sehr gut“, findet sie.





Wieso bei der „Turni Tobe Halle“ bewusst auf Stempel zum Sammeln verzichtet wurde und woher die kreativen Ideen für die Stationen aus Reck, Barren, Matten, Bällen, Seilen und vielem mehr stammen, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung vom 6. Mai. Erhältlich ist die gesamte Ausgabe auch digital im iKiosk.

