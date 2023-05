Handball: Der TSB Gmünd kommt unter die Räder

Nur eine Halbzeit lang schafft es der TSB Gmünd, dem Tabellendritten der Handball-​Oberliga, TV Plochingen, Paroli zu bieten und verliert nach einer blamablen Vorstellung mit 22:36 (14:16). Es ist die dritthöchste Niederlage des TSB in seiner Oberliga-​Geschichte.

Sonntag, 07. Mai 2023

Ist kurz vor Saisonende die Luft raus beim TSB Gmünd? Der frustrierende Auftritt am Samstagabend lässt es vermuten, da sich der Tabellenneunte in der Schlussphase beinahe kampflos in sein Schicksal ergab. „Unabhängig davon, ob es noch um etwas geht oder nicht, macht es einen Riesenunterschied ob man mit fünf oder 14 Toren Unterschied verliert“, zeigte sich Michael Stettner entsetzt nach der deutlichsten Niederlage seiner Amtszeit. Weshalb der Trainer hart mit seiner Mannschaft ins Gericht ging: „Jetzt gehen wir wieder mit einem negativen Gefühl in die letzten zwei Wochen hinein, obwohl wir auf einem komplett anderen Weg waren. Es mir einfach unerklärlich, wie man nach sieben guten Halbzeiten so eine katastrophale achte Halbzeit spielen kann.“





Einzig Tormann Giovanni Gentile blieb von Stettners Generalkritik verschont. Der Vertreter von Daniel Mühleisen (Lehrgang mit der Beachhandball-​Nationalmannschaft in Dänemark) konnte sich mit zwölf Paraden auszeichnen und hielt die Gmünder lange Zeit im Rennen. Durch einen mutigen Beginn hatte der TSB zunächst vorgelegt, allerdings hatte die Führung nie lange Bestand. Obwohl die Gäste kompakt verteidigten, bekamen sie den Plochinger Rückraum kaum in den Griff. Ausgerechnet Yannik Leichs traf zum 4:4-Ausgleich. Ein besonders emotionaler Moment für den 23-​Jährigen, der seit seinem Wechsel 2020 zum damaligen Drittligisten erstmals seinem Heimatverein gegenüberstand.





Wie es zum Debakel in Plochingen kam, lesen Sie im ausführlichen Bericht von Nico Schoch am Montag in der Rems-​Zeitung.



