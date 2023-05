Kantorin Rothaupt sagt „Servus“

msi

Kantate – „Singet“ heißt der vierte Sonntag nach Ostern. In der Lorcher Stadtkirche wurde am Sonntag mit viel Gesang, Dankbarkeit und Wehmut die langjährige Kantorin Verena Rothaupt verabschiedet, die nach 26 Jahren im Amt in den Ruhestand geht.

Sonntag, 07. Mai 2023

Jürgen Widmer

35 Sekunden Lesedauer



Im Abschiedsgottesdienst wurde noch einmal die enge Verbundenheit zwischen Rothaupt und der Lorcher Kantorei deutlich.





Wie die Lorcher ihre scheidende Kantorin überraschten und welchen prominenten Vater sie hat, lesen sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Singen im Chor mache bewiesenermaßen glücklicher und stärke das Immunsystem führte Pfarrerin Cornelia Gerstetter in ihrer Predigt aus. Laut einer Studie sei das Gehirn von Amateurmusikern sogar über vier Jahre jünger. Demzufolge, so Gerstetter weiter, habe Verena Rothaupt in den letzten 26 Jahren viel zur Verjüngung von Lorch beigetragen. So lange ist sie schon Kantorin der Kirchengemeinde, hat während wechselnder Pfarrerinnen, Pfarrer und Kirchengemeinderäten für Kontinuität gesorgt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



298 Aufrufe

142 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen