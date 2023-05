Schauort Nardenheim: Wo die „Siebzehner“ zuhause waren

Das kleine Nardenheim bei Gschwend spielte mit seiner auffälligen Höhenlage alten Überlieferungen nach eine große Rolle im mittelalterlichen Genossenschafts– und Gerichtswesen. Hier waren die „Siebzehner“ zu Hause, eine Errungenschaft freier Bauern, die auf einer Anhöhe unter freiem Himmel Recht sprachen – auch über Leben und Tod. Aber Nardenheim lohnt sich auch für Mühlenfreunde.

Durch Nardenheim führt ein mit einem blauen Balken auf weißem Grund markierter Wanderweg. Er bietet sich für eine idyllische Tagestour über Berg und Tal an, der das Leintal bei Täferrot mit dem Hagbergturm als Höhepunkt bei Gschwend verknüpft. Unweit von Nardenheim liegt in den weit verästelten Seitentälern der Lein auch der bekannte Mühlenwanderweg. Er steht traditionell am Pfingstmontag im besonderen Blickpunkt, wenn wieder zum „Deutschen Mühlentag“ eingeladen wird.





Die bundesweite Veranstaltung hat für Wanderer, Radtouristen und Freunde alter Landtechnik Kultcharakter. Freundeskreise und auch Privatpersonen setzen an diesem „Feiertag der Wasser– und auch Windmühlen-​Kultur“ die rustikale Maschinerie in Gang, die einst lebenswichtig für die Land– und Stadtbevölkerung war. Erneuerbare Energie pur, völlig unabhängig von Strom und Blackout-​Ängsten. Getreidemühlen produzierten Mehl, Sägemühlen lieferten Baumaterial, auch Ölmühlen gab es.





Die alten Wasserkraftwerke werden gerne bestaunt, nicht nur alleine wegen der malerischen Szenerie alter Mühlräder, vielmehr auch das ganze Drumherum mit kleinen Stauseen, Zuläufen, Mühlkanälen und Schleusen ist sehenswert.







