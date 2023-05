Der Campus Talk startet am Schulzentrum Strümpfelbach

Eine informative Talkrunde zu aktuellen Themen, zugeschnitten auf ein junges Publikum – das will der Campus Talk Strümpfelbach bieten, der am 16. Mai in die erste Runde geht. Das Thema: Künstliche Intelligenz. Noch kann man Karten reservieren.

Montag, 08. Mai 2023

Sarah Fleischer

Erwachsene Themen, für die Jugend heruntergebrochen und aufbereitet, eine junge Version des WWG-​Talks „Zur Sache“ – So stellen sich die Initiatorinnen des Campus Talk die Veranstaltung vor. „Wir gehen selbst gerne zu solchen Talk-​Abenden“, erzählt eine von ihnen. „Dabei haben wir gemerkt, dass dort vorwiegend ältere Menschen sitzen, aber kaum Jugendliche.“ Da die vier Frauen alle Kinder an den jeweiligen Schulen des Schulzentrums Strümpfelbach hätten, sei so die Idee des Campus Talk für Schülerinnen und Schüler der drei Schulen entstanden.

Erster Gast ist Wolfgang Maier von IBM, der erschiedene Aspekte von Künstlicher Intelligenz beleuchten und erläutern wird. Karten sind unter campus-​talk@​online.​de reservierbar.









Wann und wo der Talk-​Abend stattfindet und was er für die Schulgemeinschaft bedeutet, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich auch am iKiosk.

