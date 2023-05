Handball: ALLOWA-​Frauen zurück in Verbandsliga

Archivfoto: Zimmermann

Die nächste Überraschung schafften die Frauen der WSG ALLOWA. Durch drei Siege in den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Handball-​Verbandsliga der Frauen steigt das Team des scheidenden Trainers Klaus Bender wieder in die Verbandsliga auf.

Montag, 08. Mai 2023

Thomas Ringhofer

29 Sekunden Lesedauer



Dort war man vor Jahresfrist abgestiegen. Die „Bad Girls, die in der Landesligarunde den zweiten Tabellenplatz belegten, gewannen beim Relegationsturnier in Neuenstadt/​Kocher ihre Spiele gegen die SG Koch/​Stein, den TB Neuffen und die SG Burlafingen/​Ulm mehr oder weniger deutlich und belegten den ersten Tabellenplatz in der Relegationsrunde.







Der TSV Alfdorf/​Lorch und die WSG ALLOWA (Alfdorf/​Lorch/​Waldhausen), die bisher faktisch getrennt waren, fusionieren in der nächsten Runde. Dann treten sowohl die Frauen– als auch die Herrenmannschaft als TSV ALLOWA an.

