Imbiss-​Messerattacke: Angeklagte geben Erklärungen ab

Archiv-​Foto: R

Die Verhandlung zur Messerstecherei am vergangenen Halloween ging am Montag in die zweite Runde. Dieses Mal äußerten sich auch die Angeklagten – und offenbarten dabei allerlei persönliche Probleme.

Montag, 08. Mai 2023

Sarah Fleischer

36 Sekunden Lesedauer







Was dabei herauskam und wie es in der Verhandlung weitergehen wird, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Es ist der zweite Tag im Landgerichtsprozess, bei dem sich drei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren vor der Zweiten Großen Jugendkammer zu verantworten haben. Staatsanwalt Philipp Schmidt klagt sie an, gegen zwei Uhr in der Nacht zum 1. November 2022 bei einem Imbiss in der Gmünder Innenstadt brutal auf zwei Männer eingestochen zu haben. Beide erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Wie bereits am ersten Tag der Hauptverhandlung vor zwei Wochen angekündigt, haben die Verteidiger nun Erklärungen ihrer Mandanten zum Tatgeschehen abgegeben. Ein Angeklagter war bereit, auch Fragen zur Sache zu beantworten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



95 Aufrufe

146 Wörter

26 Minuten Online



Beitrag teilen