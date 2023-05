Krämermarkt im Mai: Was lockt die Besucher?

Foto: fleisa

Noch bis Mittwoch findet der Krämermarkt rund um den Gmünder Marktplatz statt. Trotz des grauen Wetters schlenderten schon am Eröffnungstag zahlreiche Interessierte zwischen den Ständen entlang — aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Montag, 08. Mai 2023

Sarah Fleischer

29 Sekunden Lesedauer



An diesem 8. Mai ist der Himmel grau, gelegentlich nieselt es. In Kontrast dazu stehen die bunten Dächer der Verkaufsstände auf dem Marktplatz, der Bocksgasse und dem Johannisplatz, zwischen denen es nach gebrannten Mandeln, Grillwürstchen und Waffeln duftet.

Eine Frau kramt in den bunten Sommerschals. Für sie sei es die Atmosphäre, die sie am Krämermarkt reize und wegen der sie immer wieder herkomme.

Nicht alle kommen gezielt, viele bleiben aber doch länger als gedacht.





Was die Besucherinnen und Besucher am Krämermarkt begeistert, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



