Normannia Gmünd: Nico Molinari bleibt

Neben Luca Damiano Molinari, der sich in kürzester Zeit in die Herzen der Normannia-​Fans gespielt und auf der linken Außenbahn die Verbandsliga in dieser Saison durcheinandergewirbelt hat, wird nun ein weiterer Molinari im Normannia-​Aktivenbereich auftauchen. Der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd bindet das Eigengewächs Nico Molinari auch im Aktivenbereich an sich.

Montag, 08. Mai 2023

Alex Vogt

Kein Wunder also, dass Stephan Fichter, Sportlicher Leiter der Normannia, längst auch ein Auge auf Nico Molinari geworfen und diesen nun fix verpflichtet hat. „Nico hat mit seinen gezeigten Leistungen großen Anteil daran, dass unsere U19 auf dem ersten Platz steht. Er war bereits in Teilen der Vorbereitung und in Testspielen bei uns dabei und hat zuletzt sogar sein Verbandsliga-​Debüt feiern können. Wir freuen uns sehr über seine Zusage“, so Fichter.





Weitere Stimmen von Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic und Nico Molinari selbst lesen Sie im Bericht von Claus-​Jörg Krischke in der Rems-​Zeitung vom 9. Mai.



Nico Molinari bewegt sich in dieser Saison auf ganz hohem Niveau und hat für die U19 der Normannia in 15 Spielen bereits 14 Tore geschossen, steht damit gemeinsam mit Louis Kaspar (bleibt der Normannia ebenfalls treu), der bislang 22 Tore erzielt hat, vor der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Verbandsstaffel.

