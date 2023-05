Schmiedgassen werden Thema im Gemeinderat Gmünd

Foto: bri

Sieben Fragen, keine Antwort: Nach fast zwei Wochen wartet eine Gemeinderatsfraktion noch immer auf Auskunft zu Plänen für die Schmiedgassen in Schwäbisch Gmünd. Vorsitzender Sebastian Fritz will das Informationsgesuch nun in der Ratssitzung am Mittwoch ab 16 Uhr im Rathaus ein zweites Mal vorbringen.

Montag, 08. Mai 2023

Benjamin Richter

44 Sekunden Lesedauer



Wie und wann geht es in den Schmiedgassen weiter? Wird das Thema vorher noch mal im Gemeinderat behandelt? Diese und weitere Fragen hatte die Fraktion sozial.ökologisch.links (söl) vor knapp zwei Wochen schriftlich an die Gmünder Stadtverwaltung gerichtet.

Auf eine Antwort warte man nach wie vor, teilte der Fraktionsvorsitzende Sebastian Fritz am Montag auf Anfrage dieser Zeitung mit. Er kündigte an, sich deshalb in der Gemeinderatssitzung, die am Mittwoch um 16 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses beginnt, beim Tagesordnungspunkt Anfragen zu Wort melden und die Liste mit insgesamt sieben Fragen direkt an Oberbürgermeister Richard Arnold und seine Verwaltung richten zu wollen.





Was bislang zu den Plänen der Stadt Schwäbisch Gmünd für die Schmiedgassen bekannt ist, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die gesamte Ausgabe auch digital im iKiosk.

