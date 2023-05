Verein Städtepartnerschaft feiert 40-​jähriges Jubiläum

Foto: dez

Der Verein Städtepartnerschaft Schwäbisch Gmünd hat sein Schwabenalter erreicht. Am Samstag blickte er auf 40 Jahre Begegnung, Beziehung und Freundschaft zurück. Auch die jüngsten Ereignisse in Faenza waren am Abend Thema.

Montag, 08. Mai 2023

Sarah Fleischer

36 Sekunden Lesedauer



Geburtsstunde des Vereins war der 30. März 1982 im Weißen Ochsen, mit Günther Neugebauer als ersten Vorsitzenden. Inzwischen zählt der Verein fünf Partnerstädte. In einer davon, dem italienischen Faenza, ereignete sich vor Kurzem eine Überschwemmung, was natürlich auch den Verein nicht kalt lässt.





Wie man der Partnerstadt helfen will und was der „größte Flop“ der Vereinsgeschichte war, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



„Es gibt viel zu feiern, zu danken und in Nostalgie zu schwelgen“, sprach Vorsitzender des Vereins Städtepartnerschaft Dr. Lukas Schachner. Um ein Jahr verschoben, fand das Jubiläum mit vielen Gästen in der Theaterwerkstatt statt, musikalisch untermalt von Andreas Kümmerle an der Gitarre und Sigrun von Olnhausen and der Geige.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



149 Aufrufe

147 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen