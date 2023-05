Clowns im Dienst schenken im Himmelsgarten gute Laune

Foto: astavi

Fünf Clowns der Organisation „Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e.V.“ machten am vergangenen Sonntag Halt im Himmelsgarten – Zur Freude vieler kleiner und großer Clown-​Fans. „Lachen ist Medizin“ ist das Motto des Vereins.

Dienstag, 09. Mai 2023

Sarah Fleischer

28 Sekunden Lesedauer











Was das Konzept der Clowns im Dienst ist und wo im Gmünder Raum sie tätig sind, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Auf der Wiese und am See mit den Badefloße im Himmelsgarten schenkten die Clowns Tschilli und Lotte sowie Pepina als Clowns im Dienst gute Laune und brachten ihre neugierigen Zuschauer zum Lachen. Am Fuße des Himmelstürmers informierten an einem Stand Stefanie Jordan und Sigrid Brusda-​Wamsler über die Clowns im Dienst.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



167 Aufrufe

113 Wörter

31 Minuten Online



Beitrag teilen