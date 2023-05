Mutlangen: Beim Wildpflanzenpark auf der Heide die Natur entdecken

Foto: gbr

Der Gmünder „Himmelsgarten“ hat einen kleinen Bruder in der Nachbargemeinde Mutlangen: Der Wildpflanzenpark wird dort gerade um einen Naturerlebnisweg für Familien erweitert. Viel gebaut werden musste dafür nicht, weil die Natur selbst für das Erlebnis sorgt.

Dienstag, 09. Mai 2023

Gerold Bauer

33 Sekunden Lesedauer



„Dieses Angebot, die Natur auf der Mutlanger Heide zu erleben, ist eine wunderbare Ergänzung der schon bestehenden Schul– und Bildungslandschaft in der Gemeinde“, sagt Bürgermeisterin Stephanie Eßwein. Zu verdanken ist das einer kleinen, aber sehr engagierten Gruppe von Ehrenamtlichen und dem Ideengeber Harald Welzel. Dass die Kosten für den Wildpflanzenpark plus den Naturerlebnisweg – bisher rund 16 000 Euro – allein durch Spenden finanziert wurden, ist ein weiteres Plus dieser Einrichtung.





Erfahren Sie am 9. Mai in der Rems-​Zeitung, was dieser Park so alles bietet, wann er eröffnet wird und wie man den Weg dorthin am besten findet!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



153 Aufrufe

135 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen