Tauziehfreunde Pfahlbronn auf Platz zwei

Foto: Zimmermann

Beim in Pfahlbronn ausgetragenen ersten Wettkampftag der Landesliga-​Saison 2023 im Tauziehen sind die Gastgeber in der 720-​Kilogramm-​Klasse auf dem zweiten Rang und damit direkt vor den Doibacher Löwen gelandet.

Dienstag, 09. Mai 2023

Alex Vogt

Die Wettkämpfe in Pfahlbronn wurden in zwei Gewichtsklassen ausgetragen: In der 720-​Kilogramm-​Klasse und in der 600-​Kilogramm-​Klasse. Die Tauziehfreunde Pfahlbronn starteten in beiden Gewichtsklassen.



Ein erfreulicher Saisonstart gelang in der 720-​Kilogramm-​Klasse. Sowohl Trainer als auch Mannschaft waren mit der Leistung zufrieden. Die Gastgeber belegten den zweiten Platz der Tageswertung.





Mehr über das Tauziehturnier in Pfahlbronn lesen Sie im Bericht von Bärbel Kramer in der Rems-​Zeitung vom 10. Mai.



